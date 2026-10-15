РФ запустила майже 1000 дронів по Україні від початку минулої доби – Зеленський

Росія від початку минулої доби запустила по Україні майже 1000 ударних безпілотників, ці атаки відбуваються на тлі обмежень у роботі Starlink в Україні та посилюють потребу в продовженні оборонних постачань від партнерів по НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

"На жаль, Росія відповіла на чергову спробу президента Америки знизити інтенсивність ударів новими хвилями атак проти нашої енергетики, житлових будинків та іншої інфраструктури. За минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою, фактично постійно в нашому небі також ударні "шахеди". Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

"Усе це значні виклики, особливо на фоні обмежень у роботі Starlink в Україні, і тому дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувались", – додав він.

За його словами, це особливо стосується перехоплювачів балістики та амуніції до F-16. Президент повідомив про роботу над новими пакетами ППО.

"Буквально щодня і щогодини нові пакети можуть врятувати життя українців та українок. Обговорили це та інші важливі питання під час зустрічі. Дякую Марку за підтримку і готовність допомагати", – зазначив президент.