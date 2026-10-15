РНБО погодила вже 20 заявок на експорт готової зброї - Алоян

Рада національної безпеки та оборони погодила вже 20 заявок від українських виробників на експорт готового озброєння, зокрема до країн, що уклали “Drone Deal”. Про це розповів Давид Алоян, голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (МК ВТС та ЕК) при РНБО.

"Наразі розглянули більше 450 заяв, схвалено – понад 90%. Там дійсно часто складові фінального виробу або послуги (гарантійне обслуговування, ремонт). Кількість заяв на трансфер і фінальну продукцію невелика, але вона збільшується. Загалом маємо понад 20 погоджених заявок на експорт готової продукції, зокрема, до країн, що уклали Drone Deal", - розповів Алоян.

Він зазначив, що в рамках "Drone Deal" вже розпочалося постачання.

"В рамках угод "Drone Deal" з низкою країн вже є практична реалізація: відпрацювання того, що їм потрібно, початок контрактування і відповідно постачання. Коли ми на початку цього року відновили можливість експорту, наші виробники розвивали у закордонному треку пріоритетно напрямок трансферу технологій. Це були і Build with Ukraine, і робота над механізмами релокації за кордон. Наразі все це вже зводиться до практичного результату", - зазначив Алоян.

Він розповів, що в майбутньому розглядається будівництво виробництв українських дронів на території інших країн-замовників.

"Наступний етап еволюції у взаємодії з міжнародними партнерами, коли вони купуватимуть наші дрони, виготовлені на їхній території, для себе, що якраз можливо та вже відбувається в рамках ініціативи Drone Deal. Було зрозуміло, що партнери які фінансують закупівлю безпілотників для України протягом 1–2 років захочуть використовувати ці виробничі спроможності та рішення і для власних потреб", - розповів представник РНБО.

Разом із тим він наголосив, що експорт зброї має працювати на потреби Сил оборони України.

"У державі, де йдуть активні бойові дії, експорт озброєння має бути на користь нашого сектору безпеки й оборони. Не опосередковано через податки, а прямо. Можна зробити механізм, щоб адміністративні платежі через fast-track поверталися в спецфонд чи якийсь інший інструмент – і на фронт", - наголосив Алоян.