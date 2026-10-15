Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для Patriot, що ускладнює захист від балістичних атак РФ, – ЗМІ

Україна залишилася без запасів американських ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, через що під час останньої російської атаки майже всі балістичні ракети не вдалося збити, повідомляє CNN із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

За даними співрозмовника телеканалу, дефіцит ракет-перехоплювачів призвів до того, що більшість балістичних цілей під час атаки в ніч проти середи та вранці середи не були перехоплені. Російські ракети влучили у три електростанції в Києві та пошкодили енергетичну інфраструктуру Харкова.

"Майже всі балістичні ракети під час останньої атаки не були перехоплені через брак ракет-перехоплювачів", – цитує слова співрозмовника видання.

Як зазначає CNN, це, ймовірно, не перший випадок повного вичерпання Україною запасів ракет-перехоплювачів для Patriot. У середині серпня, коли телеканал отримав доступ до однієї з таких систем на території України, українські посадовці повідомили, що країна практично вичерпала відповідні запаси.