Кабмін визначив пріоритетні предмети для очного навчання в шкільних укриттях – Корецький

Кабінет міністрів унормував, що якщо укриття в школі не дозволяє очно провести всі заняття, пріоритет надається предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Уряд ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Громади мають приділити особливу увагу цьому завданню та допомогти закладам освіти адаптувати освітній процес до безпекових викликів. Зокрема, опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів для проведення навчання. Кожна школа самостійно визначає модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості та облаштування укриття. Заняття можуть відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, батьки мають заздалегідь знати, як проходитиме навчання, мати можливість планувати свій день, тому розклади повинні бути гнучкими, а формати навчання – прогнозованими.

"Якщо укриття не дозволяє очно провести всі заняття, пріоритет надається предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Інші предмети за потреби можна вивчати дистанційно", – додав прем'єр.

Зазначається, що укриття шкіл, які працюють очно, повинні бути придатними для тривалого перебування дітей, зокрема, там мають бути навчальні місця, освітлення, резервне живлення, інтернет і належні санітарні умови.

У свою чергу міністр освіти і науки України Андрій Бутенко пояснив, що для дистанційної форми варто передбачити вивчення предметів (інтегрованих курсів), інформатичної, мистецької, технологічної, соціальної та здоров'язбережувальної, фізкультурної освітніх галузей.

"Вкотре наголошую важливо також, щоб графіки занять були прогнозовані, хоча б на тиждень наперед. Керівництву шкіл, які знаходяться в регіонах, де є часті та тривалі повітряні тривоги необхідно це врахувати, щоб вчителі могли планувати графік проведення уроків, а батьки – свій день та заняття дітей", – написав міністр в телеграм-каналі.

За його словами, йдеться про те, щоб залежно від можливостей та інфраструктури закладу (насамперед місткість та пристосованість укриття до проведення занять), незалежно від того, чи оголосили тривогу зранку, або ж протягом дня, окремі класи або групи навчались очно або ж дистанційно за заздалегідь погодженим розкладом.

Він зазначив, що уряд також запровадив регулярне відстеження виконання рішення, зокрема, щомісяця обласні та Київська міська військові адміністрації інформуватимуть Міносвіти про організацію освітнього процесу, а далі на підставі цього моніторингу уряд ухвалюватиме рішення, необхідні для покращення організації освітнього процесу.