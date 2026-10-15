Прем'єр Латвії: Одне пиво на рік для європейця – ціна порятунку життів українців

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав європейців менше зосереджуватися на власному комфорті та більше думати про спільні інтереси Європи, наголосивши, що фінансова підтримка України, співмірна з вартістю одного пива на рік для одного європейця, може допомогти врятувати людські життя.

За його словами, з політичної точки зору європейцям варто менше думати про себе та власний комфорт, натомість зосереджуватися на тому, що найкраще для Європи загалом, а не для окремих людей.

Кулбергс зазначив, що підтримка України потребує фінансових витрат, однак закликав не забувати, що Україні ця допомога необхідна саме зараз, а її значення вимірюється врятованими людськими життями.

"Це на одне пиво менше для одного європейця на рік. Ми можемо собі це дозволити. Але Україна потребує цього саме зараз. Це одне пиво – лише витрати. А там це – ціна життя. І якщо ми вип'ємо менше, їхні життя будуть врятовані. Все просто", – наголосив Кулбергс у четвер у Брюсселі.