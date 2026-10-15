Україна передала зразки національної колекції насіння до Всесвітнього сховища на Шпіцбергені

Україна передала зразки насіння з національної колекції до Всесвітнього сховища насіння на архіпелазі Свальбард у Норвегії – міжнародного резерву для збереження генетичних ресурсів рослин, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Загалом до арктичного сховища передано 773 зразки насіння 10 сільськогосподарських культур (тритикале, ячменю, гречки, проса, гороху, люпину білого, вики посівної, гірчиці сарептської, люцерни та конюшини). Це друга передача українського генетичного матеріалу на Свальбард і перша – з початку повномасштабного вторгнення", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що це важливий крок для збереження національного генетичного фонду рослин і агробіорізноманіття в умовах війни.

"Збереження національного генофонду рослин – це питання нашої національної безпеки та забезпечення продовольчої стабільності майбутніх поколінь. В умовах розв'язаної росією війни українська аграрна наука та стратегічні ресурси опинилися під прямою загрозою. Передача дублетної колекції до Всесвітнього сховища на Свальбарді є гарантією того, що унікальні здобутки українських селекціонерів будуть надійно захищені від будь-яких безпекових ризиків. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку у захисті нашої аграрної спадщини, яка є вагомим внеском України у глобальну продовольчу безпеку", – наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Загалом вже передано матеріалу, який становить близько 10% усієї національної колекції насіння України (вона налічує понад 154,3 тис. зразків).

Збереження колекції стало можливим завдяки ініціативі ФАО за фінансової підтримки ЄС та у співпраці з НААН України, Crop Trust і NordGen та за технічної підтримки Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства. У межах проєкту 51 тис. зразків перевезли до західної України, а наприкінці 2025 року відкрили постійний Дублетний центр.

Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства у серпні 2026 року.