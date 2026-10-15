Міноборони здійснює першу централізовану закупку протиуламкових костюмів для ЗСУ

Міністерство оборони України уклало перший контракт на централізовану закупку протиуламкових костюмів для Збройних сил України, повідомляє пресслужба міністерства.

"Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони законтрактувала 4 700 комплектів на понад 186 млн грн. Контракти укладено з чотирма постачальниками, костюми мають бути відвантажені до 18 грудня 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в міністерстві, комплект вагою близько 2 кг складається з куртки, штанів та птеруг, що захищають тазову ділянку та верхню частину стегон. Технічні специфікації розроблені Командуванням Сил логістики ЗСУ. Ключова вимога – поєднання захисту та свободи рухів. М'які балістичні пакети мають убезпечувати від уламків і куль, залишаючись досить гнучкими.

"Протиуламковий костюм можна носити разом із бронежилетом. У першу чергу він буде корисний військовим, які перебувають на лінії бойового зіткнення, де є високий ризик ураження уламками від снарядів, скидів з дронів тощо", – зазначили в міністерстві.

Наголошується, що таких захисних костюмів в країнах НАТО немає. Український прототип передано партнерам для ознайомлення.