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Міноборони здійснює першу централізовану закупку протиуламкових костюмів для ЗСУ

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Міністерство оборони України уклало перший контракт на централізовану закупку протиуламкових костюмів для Збройних сил України, повідомляє пресслужба міністерства.

"Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони законтрактувала 4 700 комплектів на понад 186 млн грн. Контракти укладено з чотирма постачальниками, костюми мають бути відвантажені до 18 грудня 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в міністерстві, комплект вагою близько 2 кг складається з куртки, штанів та птеруг, що захищають тазову ділянку та верхню частину стегон. Технічні специфікації розроблені Командуванням Сил логістики ЗСУ. Ключова вимога – поєднання захисту та свободи рухів. М'які балістичні пакети мають убезпечувати від уламків і куль, залишаючись досить гнучкими.

"Протиуламковий костюм можна носити разом із бронежилетом. У першу чергу він буде корисний військовим, які перебувають на лінії бойового зіткнення, де є високий ризик ураження уламками від снарядів, скидів з дронів тощо", – зазначили в міністерстві.

Наголошується, що таких захисних костюмів в країнах НАТО немає. Український прототип передано партнерам для ознайомлення.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#закупівля #армія #спорядження #уламки
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