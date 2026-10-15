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Внаслідок атаки РФ на супермаркет на Одещині постраждали вже четверо людей – ДСНС

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Унаслідок російської атаки на супермаркет в Одеській області спалахнула масштабна пожежа, попередньо, постраждали четверо людей, повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.

"За попередньою інформацією постраждало 4 людини", – зазначили в повідомленні відомства, поширеному в соціальній мережі Facebook у четвер.

Як наголошується в дописі ДСНС, повторні сигнали повітряної тривоги переривали роботу рятувальників, які були змушені відходити в безпечні місця, що ускладнювало ліквідацію пожежі.

Також пошкоджень зазнали автомобілі, які перебували поблизу супермаркету. До ліквідації пожежі залучили понад 30 вогнеборців.

Раніше президент України Володимир Зеленський інформував про трьох постраждалих через ворожу атаку на супермаркет.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#одеська #атака #постраждалі #супермаркет
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