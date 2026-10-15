СБУ та Нацполіція затримали ще 5 підпалювачів, серед них – студент і працівник пошти

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала ще п'ятьох ворожих поплічників, які підпалювали авто Сил оборони та волонтерських організацій України.

"На Київщині контррозвідка СБУ викрила працівника поштового відділення з Білої Церкви, який на замовлення рф влаштував загоряння вантажівки місцевого підприємця-волонтера", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Як з'ясувало розслідування, російські спецслужбісти залучили підпалювача до співпраці через "медову пастку": створили фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств, яка переконала його виконувати ворожі завдання.

"Після вербування агент придбав розпалювач і два рушники, а згодом за відеоінструкцією куратора з рф підпалив волонтерське авто", – зазначають у відомстві.

У Львові, за інформацією СБУ, контррозвідники затримали ще одного фігуранта – безробітного з Буковини, який за дорученням ворога намагався спалити два військових автомобілі.

У Запоріжжі також затримано завербованого окупантами місцевого безробітного, який підпалив вантажівку у Києві.

"У Тернополі викрито студента, якого ворог завербував "під чужим прапором", видаючи себе за правоохоронця, і доручив знищити вогнем два вантажні фургони", – повідомляє СБУ.

В спецслужбі уточнюють, що контррозвідка затримала цього фігуранта "на гарячому" – під час сеансу відеозв'язку з куратором з РФ, коли він прямував на місце запланованого підпалу.

Також, як зазначають в СБУ, за цією схемою російські спецслужбісти завербували мешканця Кременецького району області, а після цього замовили йому підпал центрального входу до відділення одного з комерційних банків Тернополя.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.