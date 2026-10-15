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Сили оборони уразили місце зосередження особового складу "Рубікону" та базу запуску дронів поблизу Донецька – Генштаб

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Сили оборони уразили місце зосередження особового складу "Рубікону" та базу запуску дронів поблизу Донецька – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові уразили місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних літальних апаратів "Рубікон" у Запорізькій області, а також об'єкт зберігання, підготовки та запуску ударних дронів противника в районі Донецька, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"14 жовтня та в ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження військовим цілям російських окупантів", – ідеться в повідомленні Генштабу в Телеграм-каналі в четвер.

Зокрема, у районі Новокостянтинівки Запорізької області уражено місце зосередження особового складу підрозділу БпЛА "Рубікон". Крім того, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. У місті повідомлялося про вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також за результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження чотирьох сховищ для зберігання безпілотників, уражених 13 жовтня в районі Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму. Там зафіксовано ознаки вторинної детонації.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #оборона #ураження #генштаб_зсу
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