Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У лікарні помер поранений напередодні внаслідок удару по транспортному підприємству в Дергачах

1 хв читати
Додати як джерело

У лікарні помер 54-річний чоловік, який зазнав поранень унаслідок удару російського FPV-дрона по транспортному підприємству в Дергачах (Харківська обл) у понеділок, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Понад добу лікарі боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося. 90% поверхні тіла чоловіка було уражено тяжкими термічними опіками", – написав Задоренко у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 14 жовтня внаслідок удару російського FPV-дроноа по транпортному підприємству в Дергачах постраждали п'ятеро чоловіків.

Автор

Редактор · Політичні новини
#поранений #смерть #харківщина
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати
Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-досл…

Читати
Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку…

Читати