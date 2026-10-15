У лікарні помер поранений напередодні внаслідок удару по транспортному підприємству в Дергачах

У лікарні помер 54-річний чоловік, який зазнав поранень унаслідок удару російського FPV-дрона по транспортному підприємству в Дергачах (Харківська обл) у понеділок, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Понад добу лікарі боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося. 90% поверхні тіла чоловіка було уражено тяжкими термічними опіками", – написав Задоренко у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 14 жовтня внаслідок удару російського FPV-дроноа по транпортному підприємству в Дергачах постраждали п'ятеро чоловіків.