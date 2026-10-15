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Вже відомо про сімох постраждалих у Печерському районі Києва, де впав безпілотник

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Вже відомо про сімох постраждалих у Печерському районі Києва, де впав безпілотник
Фото: ДСНС Києва

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва, де БпЛА впав у дворі між будинками, зросла до семи осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"Уже 7 постраждалих, внаслідок падіння ворожого БпЛА між житловими будинками в Печерському районі", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними Кличка, троє поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці та амбулаторно.

Раніше мер повідомляв, що через падіння БпЛА на відкритій території між будинками, було пошкоджено фасад, частину покрівлі та скління вікон п'ятиповерхівки. Також поряд з місцем падіння БпЛА зазнали пошкоджень фасади двох триповерхових житлових будинків, загорілась автівка у дворі.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #падіння #бпла
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