Папа Римський Лев XIV одужує після операції на легені, прогнози позитивні

Відновлення Папи Римського Лева XIV після операції проходить нормально, повідомляє у четвер Vatican News із посиланням на групу лікарів.

"Сьогодні вранці понтифік пройшов звичайне обстеження, результати в нормі. Рентгенограма грудної клітки показала, що післяопераційне відновлення легені проходить добре", – цитує портал слова лікаря Лева XIV Луїджі Карбоне та хірурга, який проводив операцію, – Стефано Маргаріторі.

Раніше цього тижня Леву XIV було проведено операцію з видалення аденокарциноми, яка є найпоширенішим типом раку легені.

Лев XIV провів в операційній близько трьох годин, сама операція тривала приблизно 90 хвилин.