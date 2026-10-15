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Папа Римський Лев XIV одужує після операції на легені, прогнози позитивні

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Папа Римський Лев XIV одужує після операції на легені, прогнози позитивні

Відновлення Папи Римського Лева XIV після операції проходить нормально, повідомляє у четвер Vatican News із посиланням на групу лікарів.

"Сьогодні вранці понтифік пройшов звичайне обстеження, результати в нормі. Рентгенограма грудної клітки показала, що післяопераційне відновлення легені проходить добре", – цитує портал слова лікаря Лева XIV Луїджі Карбоне та хірурга, який проводив операцію, – Стефано Маргаріторі.

Раніше цього тижня Леву XIV було проведено операцію з видалення аденокарциноми, яка є найпоширенішим типом раку легені.

Лев XIV провів в операційній близько трьох годин, сама операція тривала приблизно 90 хвилин.

#відновлення #операція #папа #ватикан
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