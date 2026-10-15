Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський прибув до Брюсселя

1 хв читати
Додати як джерело

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя, де візьме участі в засіданні Європейської ради та проведе перемовини з партнерами.

"Сьогодні заплановані важливі зустрічі з Генсеком НАТО, Президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також матиму аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа. Завтра заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції", – повідомив президент у телеграм-каналі у четвер.

Президент наголосив, що всі в Європі хочуть закінчення війни, і для цього потрібні сигнали сили, зокрема, більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України.

 

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#брюссель #єс #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати