Зеленський прибув до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя, де візьме участі в засіданні Європейської ради та проведе перемовини з партнерами.

"Сьогодні заплановані важливі зустрічі з Генсеком НАТО, Президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також матиму аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа. Завтра заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції", – повідомив президент у телеграм-каналі у четвер.

Президент наголосив, що всі в Європі хочуть закінчення війни, і для цього потрібні сигнали сили, зокрема, більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України.