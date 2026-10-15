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Ексголова українського R&D-офісу Nvidia Пастернак став техдиректором в українській defense tech-компанії Unwave

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Українська defense tech-компанія Unwave повідомила про призначення ексголови українського R&D-офісу Nvidia Василя Пастернака на посаду технічного директора (CTO) компанії.

"Його головний пріоритет в Unwave – скоротити шлях від ідеї до готового до виробництва продукту та масштабувати виробництво", – йдеться у повідомленні компанії у соціальній мережі LinkedIn у четвер.

Зазначається, що Пастернак очолював відділ досліджень і розробок Nvidia в Україні, розробляючи рішення для високопродуктивних обчислювальних систем з 2020 року по 2024 рік.

Передбачається, що у межах нового призначення, Пастернак очолить технологічну стратегію компанії, розширить інженерні команди та масштабуватиме R&D Unwave.

"Зміни на полі бою прискорюються, і нам потрібно швидше адаптувати наші продукти до потреб військових. Оборонні технології стають дедалі складнішими, але вони мають залишатися простими у використанні та ефективними. Саме тому ми посилюємо нашу співпрацю з військовими, щоб отримувати швидкий і якісний зворотний зв'язок", – цитується у релізі Пастернак.

Своєю чергою в Unwave додали, що продовжуватимуть розширювати власну екосистему, мова йде про як засоби електронної боротьби, так і про комплексні рішення проти дронів.

Unwave – українська інженерна компанія, що спеціалізується на розробці та впровадженні систем протидії безпілотним літальним апаратам.

Автори

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · економіка
#іт #компанія #кадри #unwave #defense
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