В Одесі затримано містянина за збут партії боєприпасів та вибухівки

Правоохоронці затримали в Одесі 24-річного містянина, що лише кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, за збут партії боєприпасів, промислових вибухових речовин та саморобної вибухівки на суму більше $4,5 тис.

"У ході слідства правоохоронці встановили та задокументували два факти збуту фігурантом небезпечного товару одному й тому ж клієнтові. Обидві незаконні оборудки відбулися безпосередньо на вулицях Одеси", – йдеться у повідомленні поліції Одещини на сайті у четвер.

Правоохоронці вилучили цілу партію боєприпасів, промислових вибухових речовин та саморобної вибухівки. Загалом за реалізований арсенал фігурант отримав $4550, а одразу після других торгів був затриманий правоохоронцями у процесуальному порядку.

Згідно з попередніми висновками вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області, загалом з незаконного обігу вилучено 10 пострілів до реактивного протитанкового гранатомета, 9 окремих порохових зарядів та маршових двигунів до них, 5 корпусів ручних осколкових гранат із двома запалами, 5 саморобних вибухових та запальних пристроїв, споряджених тротиловими шашками і вражаючими елементами, а також 2 виконавчі механізми до вибухових пристроїв у вигляді електричних плат. Все скеровано на експертне дослідження.

Як повідомила старша слідча у справі Карина Федоряєва, наразі на підставі достатньої кількості зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, носіння, зберігання та збут бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внести заставу в розмірі майже мільйон гривень. Слідство триває. Всі обставини злочинної діяльності встановлюються.

Зазначається, що фігурант лише кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбув три з половиною роки покарання за крадіжку.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси.