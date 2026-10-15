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Дрон порушив вночі повітряний простір Молдови під час атаки РФ і повернувся до України – Міноборони

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Міністерство оборони Молдови повідомляє про порушення повітряного простору країни дроном, який в ніч на четвер залетів з території України під час повітряної атаки і через вісім хвилин повернувся.

"В контексті масованої атаки РФ на Україну Служба повітряних операцій Національної армії повідомляє про несанкціонований політ у національному повітряному просторі 15 жовтня о 1:43. Безпілотний літальний апарат пролетів над повітряним простором у напрямку від селища Градениці, Одеська область, Україна, до села Пуркар, а о 1:51 він покинув повітряний простір Республіки Молдова у напрямку села Старокозаче, Одеська область, Україна", – повідомляється на сайті молдавського оборонного відомства.

Зазначається, що Служба повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору Молдови у координації з компетентними органами та партнерами.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару пізно ввечері в середу в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках, постраждалих немає. В четвер вранці троє людей отримали поранення внаслідок російського удару реактивним безпілотником по магазину в селі Маяки Одеській області.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#рф #дрон #молдова
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