Прем'єр Угорщини Мадяр сподівається під час зустрічі із Зеленським у Брюсселі "відкрити новий розділ" у відносинах

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сподівається під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка пройде у п'ятницю ранком в Брюсселі, на відкриття "нового розділу" у відносинах. Проте на швидкий вступ України до Європейського союзу він не очікує, аргументуючи тим, що цей процес взагалі може тривати 15-20 років.

Про це він сказав журналістам у четвер в Брюсселі, прибувши на засідання Європейської ради.

"У п'ятницю вранці я маю коротко зустрітися тут, у будівлі Ради, з президентом України Володимиром Зеленським… Побачимо, що ми зможемо детальніше обговорити за ці 10-15 хвилин. Я сподіваюся, що ми дійдемо до того моменту, коли дійсно відкриється новий розділ (у відносинах – ІФ_У), і ми зможемо зустрітися в Береговому, де проживає угорська більшість", – повідомив Мадяр.

Відповідаючи на запитання, чи є дата вступу України до ЄС, прем'єр-міністр Угорщини констатував, що "такої дати немає". "Ми розглядаємо країни Західних Балкан, які намагаються приєднатися вже 15 років. Вони розпочали переговори про вступ, і ми можемо сказати, що вони не набагато ближче до вступу, ніж були на початку. Я думаю, що це (дата вступу – ІФ-У) не можна і не повинно бути визначено", – наголосив він.

Мадяр підкреслив, що "вірить в переговори про вступ на основі заслуг". "Ми не віримо в більше чи сильніше членство, в пасивне членство, в паралельне членство, ми віримо у справжнє членство. Але це може зайняти 15 або 20 років", – сказав він.

Угорський прем'єр також навів приклад Туреччини, Або подивіться на Туреччину, яка "десятиліттями хотіла приєднатися, а тепер насправді не хоче". "Той факт, що хтось починає переговори, сам по собі нічого не означає. Я думаю, що це добре для нас, і всі можуть бачити, якого історичного успіху ми досягли за кілька тижнів, що ми можемо зміцнити права угорської меншини, яка проживає там у Карпатах, або права майбутньої угорської меншини, у сфері освіти, у сфері використання мови, у сфері офіційних процедур. З цієї точки зору, це добре для нас. Це дипломатія. Ми просили гарантій, і, схоже, отримали їх від українців", – нагадав, як Угорщина в своїх інтересах використала прагнення України відкрити наступні переговорні кластери щодо вступу в ЄС питання двосторонніх відносин з Україною у сфері національних меншин.