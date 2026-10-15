Зеленський затвердив стратегію з прав людини, потрібну для євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив нову Національну стратегію у сфері прав людини з урахуванням євроінтеграційного курсу України.

Як повідомляється на сайті голови держави, відповідний указ №1038/2026 датований 12 жовтня, втім, опублікований він був лише в четвер.

"Стратегія спрямована на забезпечення прав і свобод кожної людини, яка перебуває під юрисдикцією України, незалежно від громадянства, місця проживання чи інших ознак… Водночас окремі групи осіб у зв'язку з обставинами, в яких вони перебувають, можуть зазнавати підвищеного ризику порушення прав або додаткових перешкод при їх реалізації. До них належать, зокрема, діти, особи з інвалідністю, ветерани війни та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, особи, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, внутрішньо переміщені особи, особи, які проживають на тимчасово окупованій РФ території України, особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, особи, зниклі безвісти за особливих обставин, корінні народи України, особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, ЛГБТІК+", – йдеться в документі.

Зазначається, що затверджена стратегія корелюється з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

"Реалізація Стратегії сприятиме виконанню зобов'язань України в рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема за Дорожньою картою з питань верховенства права, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 року № 475-р "Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС", у тому числі з урахуванням проміжних ключових показників, викладених в Спільній позиції Європейського Союзу від 12 червня 2026 року", – зазначається в документі.

Метою Стратегії вказане забезпечення пріоритетності захисту прав і свобод людини і громадянина як визначального принципу формування і реалізації державної політики, приведення законодавства України у сфері прав людини у відповідність із міжнародними, зокрема європейськими, стандартами, підвищення інституційної спроможності органів державної влади, органів місцевого самоврядування з відповідних питань, зокрема з урахуванням особливостей правового режиму воєнного стану та потреб відбудовного періоду.

У документі зазначені три стратегічні цілі стратегії та перелічені показники їх досягнення, зокрема, кількість повідомлень до омбудсмена щодо дискримінації, частка кримінальних проваджень щодо правопорушень з мотивів нетерпимості, частка постраждалих від насильства, яким надано допомогу відносно кількості поданих звернень, кількість осіб з інвалідністю, які отримали правову допомогу чи допомогу з працевлаштуванням, які скористалися механізмом виплати компенсацій за пошкоджене або зруйноване під час війни майно, кількість держслужбовців, які пройшли підвищення кваліфікації, кількість звернень за безоплатною правничою допомогою тощо.

"Реалізація Стратегії забезпечується органами виконавчої влади за участю інших державних органів та органами місцевого самоврядування… за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для реалізації цієї Стратегії, визначається щороку з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів", – йдеться в документі.