Окупанти завдали удару реактивним дроном по магазину під Одесою, троє поранених

Троє людей отримали поранення внаслідок російського удару реактивним безпілотником по магазину в Одеській області, повідомив президент України Володимир Зеленський в четвер.

"Росія продовжує свій кривавий терор. Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі. Троє людей поранені. На місці працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим", – повідомив Зеленський в Телеграм.

Він опублікував фото влучання, з якого випливає, що йдеться про супермаркет "Таврія В" в селі Маяки Одеського району.

"Те, що відбувається, – це показова реакція Росії на сигнали, які вона отримує від Америки. На жаль, небезпечні сигнали щодо можливого подальшого зняття санкцій. Ці санкції накладались світом, Америкою, Європою, нашими партнерами. Санкції за агресію проти України, за війну проти нас", – написав президент.

Він наголосив, що санкції не повинні бути зняті і РФ має закінчити "різанину, яку сама розпочала й продовжує вже 1695 днів". "Додаткові гроші для вбивств цьому не сприятимуть. Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор", – наголосив Зеленський.