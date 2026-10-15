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Корецький: Результати цього пленарного тижня в Раді дають підстави для оптимізму

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Корецький: Результати цього пленарного тижня в Раді дають підстави для оптимізму
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав Верховну Раду до такої ж конструктивної спільної роботи з Кабінетом міністрів і на наступному пленарному тижні.

"Результати цього пленарного тижня всім нам дають підстави для оптимізму, втім попереду ще дуже багато роботи. Міністри працюють із депутатами на рівні комітетів і парламентських груп, надають усю необхідну інформацію в процесі підготовки до розгляду решти законопроєктів", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр додав, що уряд розраховує на таку ж конструктивну спільну роботу й наступного пленарного тижня, щоб забезпечити своєчасне ухвалення всіх необхідних рішень і отримання Україною міжнародної фінансової допомоги в повному обсязі.

Він розповів, що цього тижня парламент підтримав частину важливих законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки.

Як повідомлялося, на поточному пленарному тижні серед іншого Рада: скасувала ПДВ-пільгу для посилок вартістю до EUR150 і внесла зміни до Митного кодексу для скасування цієї пільги; підтримала у 1-му читанні законопроєкт про обмеження вирахування відсотків за кредитами на рівні 30% EBITDA на вимогу МВФ та ЄС; ухвалила євроінтеграційний закон про базову соціальну допомогу; ухвалила необхідний для відкриття кластерів з ЄС закон щодо освітніх прав нацменшин.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#корецький #рада #уряд
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