Корецький: Результати цього пленарного тижня в Раді дають підстави для оптимізму

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав Верховну Раду до такої ж конструктивної спільної роботи з Кабінетом міністрів і на наступному пленарному тижні.

"Результати цього пленарного тижня всім нам дають підстави для оптимізму, втім попереду ще дуже багато роботи. Міністри працюють із депутатами на рівні комітетів і парламентських груп, надають усю необхідну інформацію в процесі підготовки до розгляду решти законопроєктів", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр додав, що уряд розраховує на таку ж конструктивну спільну роботу й наступного пленарного тижня, щоб забезпечити своєчасне ухвалення всіх необхідних рішень і отримання Україною міжнародної фінансової допомоги в повному обсязі.

Він розповів, що цього тижня парламент підтримав частину важливих законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки.

Як повідомлялося, на поточному пленарному тижні серед іншого Рада: скасувала ПДВ-пільгу для посилок вартістю до EUR150 і внесла зміни до Митного кодексу для скасування цієї пільги; підтримала у 1-му читанні законопроєкт про обмеження вирахування відсотків за кредитами на рівні 30% EBITDA на вимогу МВФ та ЄС; ухвалила євроінтеграційний закон про базову соціальну допомогу; ухвалила необхідний для відкриття кластерів з ЄС закон щодо освітніх прав нацменшин.