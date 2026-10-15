Влучання ворожого БпЛА зафіксовано у Полтаві, відомо про трьох травмованих – ОВА

Влучання ворожого БпЛА зафіксовано у Полтаві неподалік школи, станом на 13:00 відомо про трьох травмованих, діти та персонал були в укритті та не постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"Станом на зараз відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізували, медики надають усю необхідну допомогу", – написав Дяківнич з місця влучання.

За його даними, пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адміністративну будівлю та чотири автомобілі.

"На щастя, під час атаки діти перебували в укритті", – написав він.

Ліквідація наслідків триває.