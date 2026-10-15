Ліквідовано ще 7 каналів підпільного збуту зброї в Україні – СБУ

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) та Національною поліцією ліквідувала ще сім каналів нелегального продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

"За результатами комплексних заходів затримано організаторів оборудок, які збували засоби ураження, зокрема ті, що вивезли із прифронтових районів та зони бойових дій", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією відомства, серед вилученого у ділків – новітні російські зразки автоматів АК-12, гранатомети, саморобні бомби, вибухівка та набої різного калібру.

Так, у Києві викрито двох ділків на розкраданні комплектуючих до військової техніки. "Серед награбованого – прилади нічного бачення, оптичні приціли, дозиметри та двигуни", – зазначають в українській спецслужбі.

Як з'ясувало розслідування, фігуранти діяли за координацією іноземного замовника – підсанкційного торгівця зброєю.

"Ним виявився уродженець однієї з країн Східної Європи. Він причетний до прихованих поставок засобів ураження з КНДР до росії", – уточнюють в СБУ.

Встановлено, що за його вказівками спільники підробляли техпаспорти викраденого майна і продавали його під виглядом нової продукції. Для пошуку клієнтів ділки "втемну" використовували особисті зв'язки на ремонтних базах військової техніки та інших оборонних об'єктах.

За даними СБУ, під час обшуків у затриманих вилучено понад сотню комплектуючих, які наразі передано на баланс однієї з механізованих бригад ЗСУ.

Крім того, на Буковині контррозвідка СБУ викрила одразу двох підпільних торговців озброєнням та вибуховими речовинами, серед них – місцевий безробітний, який обладнав "цех" із переробки стартових пістолетів на бойові у підвалі власного будинку.

Також у Чернівцях підозру отримав заступник командира самохідного артдивізіону ЗСУ, який переправляв засоби ураження із зони бойових дій до західного регіону під виглядом посилок.

"Для їхнього транспортування військовий "втемну" використовував знайомих водіїв автобусів. У такий спосіб фігурант намагався вивезти з передової і продати 390 кг вибухівки, у тому числі понад 40 кг пластиду, а також підривачі", – зазначається в повідомленні.

На Черкащині викрито депутата сільради, який облаштував два бойові схрони – у власному гаражі та у підвалі навчального закладу, у Вінниці затримано контрактника, який вирішив "заробити" на торгівлі трофейною зброєю.

Крім того, як повідомляє відомство, в Одесі під час продажу саморобних вибухових пристроїв затримано місцевого рецидивіста, який раніше відбував тюремний строк за крадіжку.

"У Дніпрі затримано киянина, який намагався збути шість автоматів Калашникова різної модифікації та майже 3,5 тисячі набоїв до них", – інформують в СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).