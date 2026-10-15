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Кількість постраждалих у Печерському районі Києва зросла до шести осіб – мер

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Кількість постраждалих у Печерському районі Києва, де між житловими будинками впав безпілотник, зросла до шести осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"До шести збільшилася кількість постраждалих у Печерському районі. Трьох поранених медики госпіталізували", – написав Кличко у телеграм-каналі у четвер.

Раніше мер повідомляв, що через падіння БпЛА на відкритій території між будинками, було пошкоджено фасад, частина покрівлі та скління вікон п"ятиповерхівки. Також поряд з місцем падіння БпЛА зазнали пошкоджень фасади двох триповерхових житлових будинків, загорілась автівка у дворі. Було відомо про п'ять постраждалих.

За інформацією поліції, чотирьох з 6 постраждалих – 68-річного чоловіка та трьох жінок, віком 24, 49 та 64 років – госпіталізовано.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #бпла #печерський_район
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