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У "Києві Цифровому" проходить опитування про найменування провулку і площі

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У "Києві Цифровому" проходить опитування про найменування провулку і площі

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування провулку у Солом'янському та площі у Подільському районах столиці.

Зокрема, у киян запитують, чи потрібно найменувати: провулок біля вулиці Волинської на честь штаб-сержанта медичної служби Національної гвардії України, спортсмена та лікаря-кардіолога Дмитра Сербіна, який загинув на війні; площу навколо церкви Святого Миколи Притиска іменем Родини Тупталів, які були меценатами і захищали українську спадщину.

Опитування триватимуть до 28 жовтня 2026 року.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#топоніміка #київ_цифровий
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