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Робота Starshield у русі відновилася і продовжується в Україні – джерела

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Робота терміналів супутникового зв'язку Starshield у русі відновилася і продовжується, повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві оборони України.

Джерела зазначають, що відомство фіксує це по звітах від підрозділів.

Міністерство оборони продовжує також комунікацію для з'ясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень.

Раніше у середу радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") підтвердив, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. За словами "Флеша", ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією.

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" у Міноборони, обмеження роботи Starlink (військовий пакет starshield) значно ускладнює зокрема логістику, роботу БПС, middle strike тощо.

Джерела агентства у відомстві підтвердили, що були зафіксовані обмеження роботи на швидкостях вище 160 км. Втім, інформацію щодо швидкості перевіряється, як і причини ситуації, що склалася.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#армія #starshield
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