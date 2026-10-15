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Окупанти просять зрадників знімати відео прильотів, бо "Герані" мають оптичне розпізнавання цілей, – Флеш

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Окупанти просять зрадників знімати відео прильотів, бо "Герані" мають оптичне розпізнавання цілей, – Флеш
Фото: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

Російські окупанти використовують системи оптичного розпізнавання цілей та наведення на цілі на засобах ураження і тому пропонують винагороду українцям за зйомки місць прильотів, повідомив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"У багатьох TГ каналах противник просить зрадників знімати відео прильотів "Гераней" та передавати інформацію за винагороду. 4 роки не просили, а раптом це стало настільки важливим. То що ж змінилося? Я думаю, причина полягає у застосуванні на "Геранях" оптичного розпізнавання цілей та наведення на цілі. Противнику важливо розуміти на основі відео прильоту, як працюють алгоритми в бойових умовах", – написав Бескрестнов у Facebook у четвер.

Він наголосив на небезпеці публікації відео місць уражень. "Це ж є сигналом для всіх: не знімати і не публікувати відео попадань "Шахедів". Ви бачите, наскільки ворогу це важливо і потрібно", – додав Бескрестнов.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#фото #відео #обстріл
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