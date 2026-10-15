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Найближчими днями в Україні дещо потеплішає попри північний вітер та повсюдні дощі

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Найближчими днями в Україні дещо потеплішає попри північний вітер та повсюдні дощі

Помірні дощі очікуються в більшості областей України у п'ятницю, 16 жовтня, вночі на Лівобережжі місцями значні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом, лише вдень у більшості південних областей без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується переважно північний, на сході країни східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на Лівобережжі вночі 7-12°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

В Києві 16 жовтня вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період спостережень найвища температура 16 жовтня вдень була 23,4° тепла в 2018 р., найнижча вночі 4,9° морозу в 1976 р.

В суботу, 17 жовтня, в України місцями невеликі, вдень у південних та Кіровоградській і Дніпропетровській областях помірні, місцями значні дощі.

У більшості південних і центральних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, у східних областях до 21°; на заході країни вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

В Києві 17 жовтня місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 15°.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
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