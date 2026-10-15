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Ранкова атака на Київську область: є постраждала, пошкоджені приватні будинки – ОВА

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Уламкові поранення отримала жінка через ворожу ранкову атаку Київської області, пошкоджено будівлі, виникли пожежі, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"У Бучанському районі 66-річну жінку з уламковими пораненнями обличчя госпіталізували до лікарні. Також у районі пошкоджено приватний житловий будинок, виникли пожежі у двох господарських будівлях", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними ОВА, у Вишгородському районі через ворожу атаку загорівся приватний будинок. Ще один – пошкоджено.

"Рятувальники ліквідували пожежі. На щастя, за наявною інформацією, інших постраждалих немає", – додав Ткаченко.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#наслідки #київська #атака
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