Ранкова атака на Київську область: є постраждала, пошкоджені приватні будинки – ОВА

Уламкові поранення отримала жінка через ворожу ранкову атаку Київської області, пошкоджено будівлі, виникли пожежі, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"У Бучанському районі 66-річну жінку з уламковими пораненнями обличчя госпіталізували до лікарні. Також у районі пошкоджено приватний житловий будинок, виникли пожежі у двох господарських будівлях", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними ОВА, у Вишгородському районі через ворожу атаку загорівся приватний будинок. Ще один – пошкоджено.

"Рятувальники ліквідували пожежі. На щастя, за наявною інформацією, інших постраждалих немає", – додав Ткаченко.