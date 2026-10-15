У Києві встановлять перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту

Перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту встановлять у Києві на Берестейському проспекті, найближчим часом планується встановлення ще 14 укриттів, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КП "Київпастранс".

"У Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Профінансували купівлю та встановлення меценати, до яких звернувся Київський міський голова Віталій Кличко", – йдеться у повідомленні КМДА на сайті у четвер.

Повідомляється, що укриття розташоване на Берестейському проспекті, поряд із зупинкою "Парк Івана Багряного". Через неї курсують тролейбуси маршрутів №№ 4, 5 та 7.

Укриття відповідає вимогам ДСТУ. Усередині передбачено до 10 місць для сидіння та місце для крісла колісного. Для захисту людей конструкція обладнана двома входами з тамбурами, металевими дверима та захисними блоками біля кожного входу.

У повідомленні КМДА зазначено, що найближчим часом КП "Київпастранс" планує придбати та встановити 14 укриттів. Зараз триває процедура закупівлі.