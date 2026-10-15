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Прем'єр-міністр Ірландії закликає колег відкрити для України всі переговорні кластери найближчими місяцями

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Прем'єр-міністр Ірландії закликає колег відкрити для України всі переговорні кластери найближчими місяцями
Фото: https://www.europarl.europa.eu/

Прем'єр-міністр головуючої в Європейській раді Ірландії Міхол Мартін заявляє, що найважливішим кроком з боку Європейського союзу по відношенню до України буде відкриття всіх переговорних кластерів у найближчі місяці.

Прибувши у четвер в Брюсселі на дводенне засідання Європейської ради, він сказав: "Найважливіший крок, який Європа може зробити зараз – це підтвердити готовність відкрити всі переговорні кластери в контексті заявки України на вступ. Це стало б потужним сигналом для українського народу: Європа справді просувається вперед на шляху до його інтеграції".

Мартін нагадав, що тільки на цьому тижні в контексті вступу України в ЄС було відкрито два переговорних кластери. "Я хотів би закликати своїх колег по всій Європі проявити амбітність у найближчі місяці та відкрити всі кластери, що стосуються України й Молдови", – заявив він.

Прем'єр-міністр Ірландії переконаний, що для українського народу "це стане дуже потужним сигналом з огляду на надзвичайний тиск, якого вони зазнають через російські атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру". "Я вважаю, що чіткий сигнал у вигляді відкриття цих кластерів є вкрай важливим; ми прагнемо просуватися в цьому напрямку й завершити виконання цього порядку денного до кінця року", – наголосив він.

Разомз тим, Мартін виступає за продовження активної взаємодії зі Сполученими Штатами. "У минулому вже траплялися періоди, коли на цьому шляху виникали виклики й труднощі, проте ситуацію вдавалося виправити завдяки належним зусиллям Європи, спрямованим на діалог і співпрацю зі США. Я не маю сумнівів, що так буде й надалі, водночас ми самі також повинні зробити все, що в наших силах", – додав він.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#кластери #єс #ірландія
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