Зеленський: Важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на захисті наших життів

РФ пішла на ескалацію та збільшила інтенсивність ударів РФ по Україні, оскільки отримала послаблення санкцій проти себе та вирішила цим скористатися, наголошує президент України Володимир Зеленський.

"Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить", – написав Зеленський в Телеграм у четвер.

Він зазначив, що окупанти за ніч випустили понад 850 "шахедів", і це саме в час штучного обмеження швидкості для українських захисних спроможностей. Загинули троє жителів міста Кропивницький та ще троє у Дніпропетровській області. За словами президента, це була одна з найбільших атак проти Кіровоградської області, були враження по Києву та ще 14 областях України.

"Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна чесність партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку", – наголосив Зеленський.