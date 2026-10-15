Канцлер Мерц: Ми повинні зробити все, щоб збільшити підтримку України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконує лідерів Європейського союзу робити більше для підтримки України.

Про це він заявив у четвер в Брюсселі, прибувши на дводенне засідання Європейської ради.

"Завтра до нас приєднається Володимир Зеленський. Позаминулої неділі я був у Києві й на власні очі бачив тамтешню ситуацію. Ми є свідками дедалі жорстокішої хвилі атак Росії проти України. Сьогодні вранці під час кількох менших зустрічей я наголошував, що ми повинні зробити все можливе, аби допомогти Україні, як протягом зими, так і в наступному році", – повідомив канцлер Німеччини.

На переконання Мерца, Європейському союзу "доведеться збільшити фінансування, щоб надавати Україні довготривалу допомогу". "Я твердо переконаний, що ми захищаємо не лише територіальну цілісність України, а й політичний устрій Європи – устрій, на який Росія чинить тиск у всіх можливих аспектах. Саме тому ми маємо намір і надалі підтримувати Україну, і я радий, що завтра до нас приєднається Зеленський", – наголосив він.