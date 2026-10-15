Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Канцлер Мерц: Ми повинні зробити все, щоб збільшити підтримку України

1 хв читати
Додати як джерело
Канцлер Мерц: Ми повинні зробити все, щоб збільшити підтримку України
Фото: Анадолу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконує лідерів Європейського союзу робити більше для підтримки України.

Про це він заявив у четвер в Брюсселі, прибувши на дводенне засідання Європейської ради.

"Завтра до нас приєднається Володимир Зеленський. Позаминулої неділі я був у Києві й на власні очі бачив тамтешню ситуацію. Ми є свідками дедалі жорстокішої хвилі атак Росії проти України. Сьогодні вранці під час кількох менших зустрічей я наголошував, що ми повинні зробити все можливе, аби допомогти Україні, як протягом зими, так і в наступному році", – повідомив канцлер Німеччини.

На переконання Мерца, Європейському союзу "доведеться збільшити фінансування, щоб надавати Україні довготривалу допомогу". "Я твердо переконаний, що ми захищаємо не лише територіальну цілісність України, а й політичний устрій Європи – устрій, на який Росія чинить тиск у всіх можливих аспектах. Саме тому ми маємо намір і надалі підтримувати Україну, і я радий, що завтра до нас приєднається Зеленський", – наголосив він.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#підтримка #єс #мерц
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати