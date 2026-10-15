Латвія виступає за заборону видачі віз росіянам – прем'єр Кулбергс

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявляє, що Рига виступає за заборону видачу віз росіянам та загальноєвропейську допомогу Україні.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі, прибувши на дводенне засідання Європейської ради.

Вказавши, що експорт українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції заблокований через Чорне море, лідер Латвії констатував, що у той же час Росія отримує перевагу завдяки транзиту зерна через країни Балтії. "Це створює величезний тиск, і так не повинно бути. Саме тому ми виступаємо з ініціативою загальноєвропейської допомоги Україні, адже їй критично бракує коштів саме на цю зиму", – сказав Кулбергс.

Прем'єр-міністр Латвії вказав, що наразі в російських ракетах, які вона використовує проти України, знаходять компоненти виробництва європейських 85 компаній. "Ми говоримо про збільшення фінансової підтримки, але водночас дозволяємо Росії нарощувати ракетний потенціал, оскільки не синхронізували санкції щодо продукції компаній, яка зрештою потрапляє до рук росіян. Нелогічно надавати більше коштів і водночас дозволяти Росії розвивати військовий потенціал, що становить загрозу", – наголосив він.

Також Кулбергс висловився за заборону видачі віз громадянам Росії. "Заборона на видачу віз є необхідною. Ми бачили події в Лейпцигу, підпали військових об'єктів на східному фланзі (зокрема в Польщі) чи диверсії на залізниці – все це й далі відбуватиметься, якщо ми пускатимемо їх сюди. Санкції, розраховані на тривалу перспективу, безумовно, дають результат, і ми бачили, що вони працюють", – пояснив прем'єр-міністр Латвії.