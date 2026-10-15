Прем'єр Естонії Міхал: Що швидше російські НПЗ будуть рознесені вщент, то краще

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонує лідерам Європейського союзу заборонити експорт російського зерна через ЄС та видачу віз громадянам Росії, одночасно підтримуючи удари України по російських нафтопереробних заводах.

Таку позицію він має намір озвучити на засіданні Європейської ради, яке пройде 15-16 жовтня в Брюсселі, сказав сам Міхал журналістам по прибуттю на саміт.

"Також ми повинні заборонити російське зерно, що потрапляє через Європейський Союз – це цілком зрозуміло. І ще одне питання, у якому Естонія займає дуже послідовну позицію: будь ласка, припиніть видавати візи росіянам. Адже ви ж не хочете бачити їх поруч зі своїми домівками. Це цілком зрозуміло", – сказав він.

Міхал вказав, що "вже публічно заявляв в Естонії: що швидше всі російські нафтопереробні заводи – а разом із ними й здатність Росії продавати енергоносії – будуть рознесені вщент, то краще".

"Адже саме завдяки цьому – "тіньовому флоту" та нафтопереробним заводам – Росія фінансує війну", – констатував прем'єр-міністр Естонії.

Він нагадав, що обіймає посаду прем'єр-міністра Естонії вже близько двох років. "Наша країна межує з Росією. Ми стикалися з тим, що "тіньовий флот" пошкоджував наші кабелі та різноманітні трубопроводи. У нашому повітряному просторі з'являлися російські винищувачі. Нам навіть доводилося збивати безпілотники, що залітали в наш повітряний простір. У всіх цих випадках ми отримували допомогу від НАТО. Досі в морі перебувають кораблі НАТО, які охороняють нашу критичну інфраструктуру. Тож, спираючись на цей досвід, можу стверджувати: НАТО працює ефективно, а США є партнером у межах Альянсу", – деталізував він поточну ситуацію, акцентуючи на партнерських відносинах з США.

"Під час останньої зустрічі в Анкарі (саміт НАТО – ІФ-У) Трамп запевнив нас і всіх інших, що він підтримує НАТО, зокрема й положення 5-ї статті. Ми покладаємося на них, хоча іноді навіть хорошим друзям варто нагадати, як вчинити правильно", – зауважив прем'єр-міністр Естонії.