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Невідомий предмет знайшли біля блокпосту поблизу Ради, в Нацполіції спростували інформацію про вибухівку

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Невідомий предмет знайшли біля блокпосту поблизу Ради, в Нацполіції спростували інформацію про вибухівку

Невідомий предмет було знайдено біля блокпосту на в'їзді в урядовий квартал в центрі Києва біля будівлі Верховної Ради в четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на місце були викликані вибухотехніки. Вранці біля блокпосту було багато правоохоронців. Частина проїжджої частини вулиці Грушевського біля Маріїнського парку була перекрита.

"Інформація про вибухівку не підтвердилась. Вибухонебезпечних предметів не знайдено", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції України.

Низка пабліків повідомляє, що предмет було знайдено в одному з автомобілів на блокпосту біля Верховної Ради, інші, що в парку неподалік.

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#парламент #вибухівка #поліція #спростування
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