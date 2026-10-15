Невідомий предмет знайшли біля блокпосту поблизу Ради, в Нацполіції спростували інформацію про вибухівку

Невідомий предмет було знайдено біля блокпосту на в'їзді в урядовий квартал в центрі Києва біля будівлі Верховної Ради в четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на місце були викликані вибухотехніки. Вранці біля блокпосту було багато правоохоронців. Частина проїжджої частини вулиці Грушевського біля Маріїнського парку була перекрита.

"Інформація про вибухівку не підтвердилась. Вибухонебезпечних предметів не знайдено", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції України.

Низка пабліків повідомляє, що предмет було знайдено в одному з автомобілів на блокпосту біля Верховної Ради, інші, що в парку неподалік.