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БПЛА впав на вул.Бастіонній у Києві

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БПЛА впав на вул.Бастіонній у Києві
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Безпілотник впав на вул. Бастіонній у Печерському районі Києва, є постраждалі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Пошкоджень зазнав триповерховий будинок.

Рух вулицею Бастінною від перехрестя з вул. К.Білокур до вул. М.Бойчука наразі заблоковано.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про падіння безпілотника на відкритій території у Печерському районі Києва, внаслідок чого пошкоджено фасад, частина покрівлі та скління вікон п'ятиповерхового житлового будинку.

#печерський #бпла #постраждалі
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