БПЛА впав на вул.Бастіонній у Києві

Безпілотник впав на вул. Бастіонній у Печерському районі Києва, є постраждалі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Пошкоджень зазнав триповерховий будинок.

Рух вулицею Бастінною від перехрестя з вул. К.Білокур до вул. М.Бойчука наразі заблоковано.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про падіння безпілотника на відкритій території у Печерському районі Києва, внаслідок чого пошкоджено фасад, частина покрівлі та скління вікон п'ятиповерхового житлового будинку.