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П'ятеро постраждалих у Печерському районі, де впав безпілотник, – мер

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П'ятеро цивільних постраждали у Печерському районі Києва, де БпЛА впав у дворі між будинками, повідомив мер Віталій Кличко.

"П'ятеро постраждалих у Печерському районі, де ворожий БпЛА впав у двір житлових будинків", – написав він у Телеграмі у четвер.

За словами Кличка, двох поранених медики госпіталізували.

Раніше мер повідомляв, що через падіння БпЛА на відкритій території між будинками, було пошкоджено фасад, частина покрівлі та скління вікон п'ятиповерхівки. Також поряд з місцем падіння БпЛА зазнали пошкоджень фасади двох триповерхових житлових будинків, загорілась автівка дворі.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #падіння #бпла
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