Міністр оборони Румунії запропонував Болгарії створити спільне військове командування для прибережних держав-членів НАТО у Чорному морі

Міністр оборони Румунії Раду-Дінел Міруце запропонував міністру оборони Болгарії Димітару Стоянову підписати спільний лист до керівництва НАТО з ідею створити військове командування для прибережних держав-членів Альянсу в Чорноморському регіоні.

"Чорноморський регіон потребує створення спільного військового командування для прибережних держав-членів НАТО, і ми повинні вжити заходів для досягнення цієї мети", – написав Раду-Дінел Міруце у соціальній мережі Facebook після телефонної розмови з міністром оборони Болгарії, проведеної у зв'язку з останніми інцидентами в Чорному морі.

За його словами, пропозиція передбачає ротацію між усіма прибережними державами як щодо місця розташування командування, так і щодо керівництва ним.

Міруце додав, що Румунія може взяти на себе керівництво цим командуванням і розмістити відповідну структуру на своєму чорноморському узбережжі, починаючи з 2028 року, а доти вона готова, щоб відповідна структура базувалася на турецькому узбережжі Чорного моря за участі румунських і болгарських офіцерів.

"Румунія сповнена рішучості захищати свою безпеку та економічні інтереси в Чорному морі, суворо дотримуючись норм міжнародного права", – підкреслив Міруце.

Окремо міністр оборони Румунії наголосив, що інциденти за участю безпілотників, як у повітряному чи в морському середовищі не можна розглядати як окремі національні проблеми.

Своєю чергою президент Румунії Нікушор Дан та президентка Болгарії і Іліяна Йотова домовилися про тісну співпрацю двох країн для запровадження більш дієвих заходів протидії безпілотникам у межах ЄС і НАТО після атаки дронів на комерційні судна в Чорному морі поблизу болгарського узбережжя.

Під час телефонної розмови сторони обговорили також інші інциденти, що вплинули на судноплавство та інфраструктуру в румунських водах.

Як повідомлялося, танкер YARA J під прапором Коморських Островів зазнав удару невідомого безпілотника приблизно за 10 морських миль від румунського міста Суліна, внаслідок чого на борту виникла пожежа, яку екіпаж згодом узяв під контроль.

Згідно з даними болгарського видання Maritime.bg, сигнал тривоги з судна надійшов близько 20:00 14 жовтня. На борту перебували 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. За попередніми даними, ніхто з членів екіпажу не постраждав.