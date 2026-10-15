СБУ затримала у Краматорську таксиста – коригувальника ворожих обстрілів

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки – завербованого ворогом таксиста із Краматорська.

"За матеріалами справи, рашисти залучили цього фігуранта, щоб уразити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Також, як інформують у відомстві, фігурант мав скоригувати серію ударів по ключових електропідстанціях, щоб знеструмити прифронтове місто і залишити його без опалення та водопостачання.

"Зловмисник на власному авто об'їжджав Краматорськ під виглядом роботи у таксі та фіксував розташування "потрібних" об'єктів. Паралельно з цим агент завуальовано випитував відповідну інформацію у клієнтів, видаючи себе за співрозмовника з проукраїнською позицією", – зазначається в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання, коли він готував до відправлення ворогу нову порцію координат.

Встановлено, що таксист потрапив у поле зору російської спецслужби через власні антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. В одному з таких чатів на нього вийшов "зв'язковий" і запропонував увійти до агентурного апарату воєнної розвідки РФ.

Під час обушків у затриманого вилучено комп'ютерну техніку і смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.