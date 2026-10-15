БпЛА впав на відкритій території у Печерському районі Києва – мер

Безпілотник впав на відкритій території у Печерському районі Києва, пошкоджено фасад, частина покрівлі та скління вікон п'ятиповерхового житлового будинку, повідомив мер Віталій Кличко

"У Печерському районі БпЛА впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку. Пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку", – написав він у Телеграмі у четвер.

За словами мера, також поряд з місцем падіння БпЛА зазнали пошкоджень фасади двох триповерхових житлових будинків, палає автівка у дворі.

Екстрені служби на місці.