Науседа: Пропоную лідерам ЄС обговорити заборону експорту російського зерна Балтійським морем

Президент Литви Гітанас Науседа запропонує лідерам Європейського союзу обговорити можливість заборони експорту російського зерна Балтійським морем, наголошуючи на продовженні підтримки України.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі журналістам, прибувши на дводенне засідання Європейської ради.

На думку лідера Литви поточна ситуація "складна". "Тому нам потрібно й надалі чинити тиск на Росію, забезпечувати виконання санкцій, зокрема, обговорити можливість блокування експорту зерна через порти Балтійського моря, а також підтримувати Україну – військово, політично та економічно", – сказав Науседа.

Говорячи про заяви щодо припинення вогню у війні, яку проти України веде Росія, президент Литви наголосив, що "це процес, який має бути двостороннім". "Не може бути одностороннього руху, адже якщо Україна припинить атаки на російську енергетичну інфраструктуру, Росія отримає повну свободу дій для ударів по українській енергетиці. Це призвело б до катастрофічних наслідків у цій війні", – переконаний він.

Науседа пояснив, що йому "незрозуміло, як можна говорити про припинення вогню, висуваючи вимоги та імперативи лише до однієї сторони". "Росія також зобов'язана дотримуватися міжнародних норм. Утім, було б наївно очікувати дотримання міжнародних правил від країни, яка розв'язала війну у 2022 році – війну, що триває вже п'ятий рік", – вказав президент Литви.

Він зазначив, що Росія "кидає виклик нашому способу життя, нашим правилам, верховенству права, демократичним принципам, правам людини – усьому". "Цього разу йдеться не просто про території. Було б наївно вважати, що їхня мета – лише захоплення нових земель. Своїми діями вони кидають виклик самому західному способу життя", – наголосив Науседа.

Президент Литви також зазначив, що "радий бачити, що два переговорні кластери вже відкриті", висловивши сподівання на відкриття решти двох кластерів. "Україна має отримати позитивні сигнали, і в нинішніх умовах лише Європа може їх надати. Одним із найсильніших сигналів є перспектива – "світло в кінці тунелю" – щодо інтеграції України до Європейського Союзу", – переконаний президент Литви.