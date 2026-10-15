Окупанти 35 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, у Слов'янську та Маяках троє загиблих

Троє мирних жителів Краматорського району Донецької області загинули, ще дев'ять отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці у четвер.

"У Маяках Святогірської громади загинула людина. У Слов'янську 2 людини загинули та 6 поранені, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 6 автівок. У Краматорську поранено 2 людини. В Олександрівці пошкоджено 2 приватні будинки і 3 адмінбудівлі; в Очеретиному поранено людину, пошкоджено автомобіль; у Роздоллі пошкоджено приватний будинок, у Левадному – інфраструктуру", – написав Філашкін у Телеграм.

Всього за добу російські окупанти 35 разів обстріляли населені пункти області. Про руйнування та постраждалих в інших районах не повідомляється.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 179 людей, у тому числі 33 дитини.

Як повідомлялося, 13 жовтня травня російські окупанти 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинули також троє, поранення отримали 17 мирних жителів. 12 жовтня окупанти 34 рази обстріляли населені пункти області, загинуло четверо і було поранено 11 цивільних. 11 жовтня було 27 обстрілів, загинув один мирний житель, поранених було 18.

З лінії фронту 13 жовтня за добу було евакуйовано 241 людину, у тому числі 35 дітей; 12 жовтня було евакуйовано 154 людини, у тому числі 29 дітей; 11 жовтня було евакуйовано 272 людини, у тому числі 41 дитину.