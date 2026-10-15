Прем'єр Нідерландів закликає лідерів ЄС посилити підтримку України

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен закликає лідерів Європейського союзу посилити підтримку Україні, яка робить все для свого захисту.

Про це він сказав у четвер у Брюсселі журналістам, прибувши на дводенне засідання Європейської ради.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з українцями, які роблять усе необхідне для захисту свого народу. Я закликаю всіх європейських лідерів посилити підтримку – фінансову, військову та іншу, – оскільки багато європейських країн надають Україні недостатню допомогу. Нам слід активізувати зусилля, щоб гарантувати перемогу України в цій безглуздій війні", – заявив прем'єр-міністр Нідерландів.

Єттен наголосив, що є "лише одна причина, чому ця безглузда загарбницька війна триває: так вирішив Путін". "Саме він може покласти край цій війні, розпочавши переговори про справедливий і тривалий мир. Доки він цього не зробить, українці змушені захищати себе та європейські цінності", – констатував він.