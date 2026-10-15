Всеукраїнський урок до Дня здорового харчування відбудеться в дитсадках і школах 16 жовтня

Міністерство освіти і науки запрошує заклади дошкільної та загальної середньої освіти по всій Україні 16 жовтня, у День здорового харчування, провести тематичні уроки, присвячені здоровим харчовим звичкам.

"Ініціатива Команди реформи шкільного харчування спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством освіти і науки України має на меті започаткувати традицію, коли в цей день учні більше дізнаються про збалансований раціон, свідомий вибір їжі та її вплив на самопочуття і здоров'я", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що цього року тема набуває особливого значення, так як із 1 вересня 2026 року можливості безоплатного гарячого харчування розширилися на всіх дітей шкільного віку в Україні.

"Водночас важливо не лише забезпечити дітей повноцінним харчуванням, а й допомогти їм зрозуміти його значення, навчитися робити свідомий вибір і формувати звички, які підтримуватимуть їхнє здоров'я впродовж життя", – додали у відомстві.

Міносвіти розповіло, що у школах тематичне заняття можна провести як окремий урок або інтегрувати тему здорового харчування в навчальні предмети, а формат залежить від віку учнів та особливостей класу: це може бути гра, дискусія, практичне завдання, дослідження чи творчий проєкт.

Освітяни можуть скористатися онлайн-курсами "Основи здорового харчування для учнів 1-4 класів" і "Основи здорового харчування для учнів 5-9 класів". У них доступні готові презентації, сценарії уроків, відео, тести та інші матеріали. Для дошкільнят підготовлено розмальовки, комікси, ігри, мультфільми та інформаційно-розвиткові матеріали.

З курсами для підготовки можна ознайомитися за посиланнями: онлайн-курс "Основи здорового харчування для учнів 1-4 класів"; онлайн-курс "Основи здорового харчування для учнів 5-9 класів".

Крім того, готові матеріали та приклади завдань для педагогів можна знайти за посиланням.

Як повідомлялося, із вересня безоплатне гаряче харчування почали отримувати усі учні 1-11 (12) класів, які навчаються очно або у змішаному форматі, – це приблизно 3 млн дітей, а на програму в 2026 році передбачено 14,4 млрд грн, а на 2027 рік планується закласти 19,4 млрд грн.

На початку вересня прем'єр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1-11 класів.

21 вересня перші результати нерепрезентативного опитування Державної служби якості освіти України засвідчили, що понад 80% опитаних батьків українських школярів повідомили, що їхні діти харчуються у школі на регулярній основі, ще майже 15% роблять це час від часу.

23 вересня у Міносвіти заявили, що ще зарано говорити про ефективність і необхідність програми безоплатного гарячого харчування усіх учнів, до кінця жовтня завершаться всі перевірки.