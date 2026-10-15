Судно YARA J під прапором Коморських Островів зазнало удару безпілотника в територіальних водах Румунії, на борту виникла пожежа – ЗМІ

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Танкер YARA J під прапором Коморських Островів зазнав удару невідомого безпілотника приблизно за 10 морських миль від румунського міста Суліна, внаслідок чого на борту виникла пожежа, яку екіпаж згодом узяв під контроль, повідомило румунське суспільне радіо Radio România Constanța.

Згідно з даними болгарського видання Maritime.bg, сигнал тривоги з судна надійшов близько 20:00 14 жовтня. На борту перебували 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. За попередніми даними, ніхто з членів екіпажу не постраждав.

Зазначається, що після повідомлення про інцидент румунська Агенція з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) направила до танкера рятувальне судно SAR Apollo.

За даними видання Maritime.bg, наразі YARA J прямує власним ходом до порту Констанца.

Румунське суспільне радіо уточнює, що танкер прибув із Туреччини та мав увійти до Сулінського каналу. На момент інциденту судно перебувало в цьому районі нерухомо, очікуючи на сприятливі погодні умови для проходу.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Болгарії висловило солідарність з Румунією у зв’язку з пожежею на борту танкера Yara J у Чорному морі.

"Повторювані інциденти, що зачіпають комерційне судноплавство в цьому регіоні, викликають глибоке занепокоєння", – повідомило МЗС Болгарії у соціальній мережі Х.

В міністерстві наголосили, що в умовах з’ясування обставин, координація Болгарії та Румунії є необхідною для гарантування безпечного проходу торговельних суден у Чорному морі.

В МЗС Болгарії також додали, що відповідне питання буде одним із ключових пріоритетів під час майбутніх обговорень у Європейській раді.

Як повідомлялося, президент Румунії Нікушор Дан і Іліяна Йотова домовилися про тісну співпрацю Румунії та Болгарії для запровадження більш дієвих заходів протидії безпілотникам у межах ЄС і НАТО після атаки дронів на комерційні судна в Чорному морі поблизу болгарського узбережжя.

За його словами, під час телефонної розмови сторони обговорили також інші інциденти, що вплинули на судноплавство та інфраструктуру в румунських водах.

Раніше, 5 жовтня, румунські ЗМІ повідомляли, що турецьке судно Royad Mammadov із вантажем зерна, яке раніше заходило в український порт Ізмаїл, було уражено дроном у Чорному морі поблизу нафтової платформи "Пескераш", після чого на борту виникла пожежа і судно затонуло, двоє людей загинули, 11 членів екіпажу врятовано.

Також 12 жовтня поблизу болгарського узбережжя трьома повітряними безпілотниками було атаковане торгове судно Chelsea 3, яке прямувало під прапором Мальти і зареєстроване в порту Одеси.

6 жовтня в цьому ж районі два торгові судна було вражено повітряними та морськими безпілотниками у винятковій економічній зоні Болгарії у Чорному морі, приблизно за 70 морських миль на схід від Бяли. Судно ALFA WATAN, що прямувало під прапором Того, затонуло, а його екіпаж із 12 громадян Сирії зник безвісти. Інше судно – ABLE, під прапором Палау – зазнало пошкоджень, після чого на ньому спалахнула пожежа.