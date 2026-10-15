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Військова операція "Вівальді" на півночі Донецької області спричинила ланцюгову реакцію на інших напрямках – ISW

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Військова операція "Вівальді" на півночі Донецької області спричинила ланцюгову реакцію на інших напрямках – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Українська контрнаступальна операція "Вівальді" на півночі Донецької та на заході Луганської області продовжує спричиняти ланцюгові наслідки у сусідніх секторах, розташованих безпосередньо на північ і південь від району міста Лиман в напрямку селища Борова Харківської області, одночасно гальмуючи російські спроби просунутися до Слов'янська та Краматорська зі сходу, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у четвер.

"Південна група сил РФ сповільнила темп наступу на Слов'янськ зі сходу, ймовірно, для перегрупування своїх сил. Російське військове командування, ймовірно, розраховувало на те, що наступ на схід від Слов'янська буде проводитись спільно з діями російської західної групи армій проти Слов'янська з північного сходу – операцією, яку українські сили зірвали під час операції "Вівальді". Українські сили також проводять контрнаступ на схід від Слов'янська, що у поєднанні з розгромом російських військ на північ від річки Сіверський Донець може остаточно зупинити російський наступ на Слов'янськ зі сходу", – йдеться у звіті Інституту за 14 жовтня.

Також повідомляється, що нещодавно українські війська просунулися вперед або утримали позиції на північний схід від міста Суми.

У свою чергу всі спроби російських окупантів просунутися та прорватися на різних напрямках фронту були відбиті Силами оборони, зазначають аналітики Інституту.

"13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, проте не досягли просування… 14 жовтня російські війська продовжували проводити обмежені наступальні операції на куп'янському напрямку, проте ISW не зафіксувало ознак просування російських військ… 14 жовтня російські війська продовжували обмежені наступальні операції в напрямку Борової, але ISW не зафіксувало ознак просування російських військ", – йдеться в звіті.

При цьому повідомляється, що російські офіційні особи та військові блогери продовжують поширювати безпідставні твердження про нібито власні успішні наступальні операції та навіть оточення українських сил, зокрема, у Харківської області, але це не відповідає дійсності.

"13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід та південний схід від Лимана, але не просунулися вперед… 13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на схід від Слов'янська поблизу Кривої Луки, Миколаївки, Пискунівки та Каленіків, але не просунулися вперед… 13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні операції в межах та поблизу Костянтинівки, але не досягли підтвердженого просування", – повідомляють в ISW.

Також російські війська продовжували намагатися дістатися кордону Дніпропетровської області з району Покровська, але також безуспішно.

"Міністерство оборони Росії за підтримки залучених російських військових блогерів також продовжує кампанію когнітивної війни, спрямовану на перебільшення успіхів на полі бою в напрямку Гуляйполя… Російські джерела стверджували, що 13 та 14 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, тоді як українські війська проводили контрнаступ у цьому районі, проте ISW не виявив доказів того, що російські війська просунулися вперед", – йдеться в звіті.

За даними ISW ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на херсонському напрямку 14 жовтня.

Днем раніше Третій армійський корпус (3 АК) повідомив про завершення четвертого етапу наступальної операції "Вівальді", а його командир, бригадний генерал Андрій Білецький заявив про звільнення ще 101 кв. км території та звільнення сіл Зелена Долина, Липове й Колодязі Лиманської громади Краматорського району Донецької області.

У свою чергу OSINT-проєкт DeepState повідомляє в середу вранці, що сили оборони України не тільки звільнили ці три села, але також повернули контроль поблизу сусідніх сіл Ставки та Шандриголове. Згідно з мапами проєкту, за добу було звільнено 88,17 кв км української території, а площа російської окупації зменшилась на 78,95 кв км, також скоротилася зона проникнення ("сіра зона").

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #ситуація #isw
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