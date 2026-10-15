Держетнополітики визнало Запорізьку єпархію УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала управління Запорізької єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні, тобто з Російською православною церквою (РПЦ).

"Управління не виконало вимог припису ДЕСС: не надало рішення вищого органу управління – Єпархіальних зборів – про вихід зі структури Київської митрополії УПЦ. А також керуючий Управлінням не заявив публічно про незгоду з призначенням його до статутних органів управління РПЦ, не припинив в односторонньому порядку своїх повноважень у цих органах та не розірвав зв'язків із забороненою РПЦ", – йдеться в повідомленні Держетнополітики.

Зазначається, що Управління Запорізької єпархії УПЦ (МП) стало четвертою релігійною організацією, яку визнано афілійованою із РПЦ.

Як повідомлялося, 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

В липні 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня 2025 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ.

В кінці травня 2026 року Держетнополітики визнало монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ.

22 липня 2026 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Почаївської лаври з РПЦ.

12 серпня Держетнополітики почало перевірку управління Запорізької єпархії УПЦ (МП) на можливі зв'язки із РПЦ, а 24 серпня виявила ознаки афілійованості.