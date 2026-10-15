Петиція до Кабміну про річну відстрочку від мобілізації після народження дитини не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом надавати відстрочку від мобілізації строком на 1 рік чоловікам після народження дитини не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 14 липня і станом на 15 жовтня вона набрала лише 2,1 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Згідно з чинним законодавством (ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"), право на відстрочку мають військовозобов'язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей. Однак у нинішніх реаліях сім'ї елементарно бояться народжувати першу чи другу дитину. Головний страх молодих матерів – залишитися наодинці з немовлям на руках без фізичної, моральної та фінансової підтримки чоловіка, якщо його мобілізують одразу після народження дитини", – йшлося в тексті петиції.

У зв'язку з цим, автор петиції просив ініціювати розробку та внесення до Верховної Ради України як невідкладного законопроєкту щодо внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а саме: надати гарантоване право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам (батькам) строком на один рік з моменту народження дитини.

Як повідомлялося, 13 серпня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зберегти відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявив, що уряд поділяє позицію щодо необхідності належного врахування соціальних наслідків реалізації можливих законодавчих змін щодо відстрочки від мобілізації для багатодітних сімей.

Раніше на сайті уряду України зареєстрували петицію із закликом скасувати право на відстрочку для чоловіків, у яких перебувають на утриманні троє і більше дітей. Петиція не набрала 25 тис. необхідних голосів, водночас її обговорення набуло значного розголосу в соціальних мережах.