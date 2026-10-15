Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ППО знешкодила 536 із 580 ворожих дронів – Повітряні сили

1 хв читати
Додати як джерело
ППО знешкодила 536 із 580 ворожих дронів – Повітряні сили

Сили ППО вночі збили або подавили 536 із 580 російських ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях", – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 18:00 14 жовтня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронами-імітаторами "Пародія".

Дрони запускали з напрямків Орла, Міллерова, Шаталова, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Атака триває, в повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

 

#ппо #цілі #ліквідація
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати
Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-досл…

Читати
Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку…

Читати