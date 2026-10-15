ППО знешкодила 536 із 580 ворожих дронів – Повітряні сили

Сили ППО вночі збили або подавили 536 із 580 російських ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях", – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 18:00 14 жовтня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронами-імітаторами "Пародія".

Дрони запускали з напрямків Орла, Міллерова, Шаталова, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Атака триває, в повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.